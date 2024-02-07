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Росія завдала ракетного удару: по всій країні лунала тривога

Олена Івашків, Ірина БалачукСереда, 7 лютого 2024, 05:24
Росія завдала ракетного удару: по всій країні лунала тривога
Люди в укритті, фото Getty Images

У ніч на 7 лютого в країні оголосили повітряну тривогу через пуски російських ракет. У низці регіонів лунали вибухи. Небезпека тривала майже 3 години.

Джерело: Мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Тривогу оголошено у східних та південних областях.

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У Повітряних силах додали, що ракетна небезпека оголошена через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. 

Скриншот alerts.in.ua о 5.20
Скриншот alerts.in.ua о 5.20

Дослівно ПС: "Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Про зміну обстановки повідомимо додатково!".

Доповнено: О 5.55 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях у Києві та області.

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Окрім цього, на півдні країни зафіксовано групу ударних безпілотників.

Скриншот alerts.in.ua о 5.58
Скриншот alerts.in.ua о 5.58

О 6.00 тривога поширилася на всю країну, окрім Закарпатської області.

Скриншот alerts.in.ua о 6.00
Скриншот alerts.in.ua о 6.00

О 6.15 Повітряні сили повідомили, що перша група ракет на Київщині, курсом на південний захід.
Ще дві групи вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід.

Окрім цього, нова група ракет на Сумщині, курсом на Полтавщину.

О 6.22 Стало відомо, що кілька груп ракет на півдні Київщини, рухаються курсом на Вінниччину.

Група ракет на Кіровоградщині рухаються на північний захід. Ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину.

О 6.30 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети у Вінницькій області, південніше обласного центру.

О 6.38 військові повідомили, що крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельниччини.

О 6.44 стало відомо, що  крилаті ракети маневрують у Вінницькій, Хмельницькій та Черкаській областях.

О 6.51 крилаті ракети з Хмельниччини увійшли в Тернопільську область.

О 7.08 ПС повідомили, що крилата ракета на Львівщині рухається у бік кордону з Польщею.

О 7:45 Повітряні сили повідомили, що кілька груп ракет рухаються вздовж межі Чернігівської, Полтавської областей, курсом на південний захід.

Згодом ПС зазначили, що одна група ракет змінила курс і рухається на Київ, а решта груп продовжують рух південно-західним курсом.

"Ракети в районі Борисполя! Група ракет на Київ по руслу Дніпра з півдня!", − наголосили у ПС.

О 8:49 тривоги почали скасовувати.

Передісторія: 

Теми: повітряна тривогаракетний удар
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