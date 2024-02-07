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У Києві та області було чутно звуки вибухів

Олена ІвашківСереда, 7 лютого 2024, 06:58
У Києві та області було чутно звуки вибухів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З DEFENSE EXPRESS

Вранці 7 лютого у Києві та області було чутно звуки вибухів.

Джерело: Повітряні сили, "Суспільне", УП, КМВА

Дослівно ПС: "Крилаті ракети під Києвом, буде робота ППО!"

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Деталі: Журналісти "Суспільного" написали, що на Київщині чути звуки вибухів.

Кореспондент УП повідомив про вибухи у місті.

Доповнено о 7.15: мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у місті. За його словами, працює ППО. Він попросив мешканців міста перебувати в укриттях.

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О 7.40 У Києві знову було чутно вибухи. У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.

Кличко також повідомив про повторний вибух в столиці: "Вибух у місті. Не покидайте укриттів до відбою тривоги!"

О 7.46 Повітряні сили провідомили про нову швидкісну ракету на Київ.

За словами мера, після вибуху у місті у Дніпровський район столиці викликали медиків, інших деталей поки немає.

Теми: ракетний ударППО
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