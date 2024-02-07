Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники України ліквідували ще 890 російських загарбників, 7 танків і 22 ББМ

Олена РощінаСереда, 7 лютого 2024, 08:34
Захисники України ліквідували ще 890 російських загарбників, 7 танків і 22 ББМ
Український боєць, ілюстративне фото 56 ОМПБр з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За даними українських військових, за минулу добу Росія втратила на фронті близько 890 військовослужбовців, 22 бойових броньованих машини, 20 артилерійських систем, 7 танків, а також 33 одиниці допоміжної автомобільної техніки.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 7 лютого

Деталі: За підрахунками Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ на 714-й день війни, з 24.02.22 по 07.02.24, орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 391470 (+890) осіб,
  • танків – 6372 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 11879 (+22) од,
  • артилерійських систем – 9387 (+20) од,
  • РСЗВ – 980 (+1) од,
  • засобів ППО – 665 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
  • крилатих ракет – 1849 (+1),
  • кораблів /катерів – 24 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
  • спеціальної техніки – 1497 (+1)

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні проти України на 7 лютого 2024 року
Втрати Росії у війні проти України на 7 лютого 2024 року
Генштаб ЗСУ

Теми: втрати у війніРосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

втрати у війні
Росія у війні вже втратила понад 390 тисяч солдатів і 11 857 ББМ
ЗСУ за добу знищили 810 окупантів та 18 артсистем
Захисники знищили ще 810 окупантів і 31 артсистему ворога
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: