Захисники України ліквідували ще 890 російських загарбників, 7 танків і 22 ББМ
Середа, 7 лютого 2024, 08:34
За даними українських військових, за минулу добу Росія втратила на фронті близько 890 військовослужбовців, 22 бойових броньованих машини, 20 артилерійських систем, 7 танків, а також 33 одиниці допоміжної автомобільної техніки.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 7 лютого
Деталі: За підрахунками Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ на 714-й день війни, з 24.02.22 по 07.02.24, орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 391470 (+890) осіб,
- танків – 6372 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 11879 (+22) од,
- артилерійських систем – 9387 (+20) од,
- РСЗВ – 980 (+1) од,
- засобів ППО – 665 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
- крилатих ракет – 1849 (+1),
- кораблів /катерів – 24 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,
- спеціальної техніки – 1497 (+1)
Дані уточнюються.