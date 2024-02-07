Захисники України ліквідували ще 890 російських загарбників, 7 танків і 22 ББМ

За даними українських військових, за минулу добу Росія втратила на фронті близько 890 військовослужбовців, 22 бойових броньованих машини, 20 артилерійських систем, 7 танків, а також 33 одиниці допоміжної автомобільної техніки.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 7 лютого

Деталі: За підрахунками Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ на 714-й день війни, з 24.02.22 по 07.02.24, орієнтовно склали:

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особового складу – близько 391470 (+890) осіб,

танків – 6372 (+7) од,

бойових броньованих машин – 11879 (+22) од,

артилерійських систем – 9387 (+20) од,

РСЗВ – 980 (+1) од,

засобів ППО – 665 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),

крилатих ракет – 1849 (+1),

кораблів /катерів – 24 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,

спеціальної техніки – 1497 (+1)

Дані уточнюються.