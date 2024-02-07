ISW: допомога США та партнерів для України є життєво необхідною
Військова допомога США та партнерів для України в найближчій перспективі матиме вирішальне значення, щоб розбудувати власну оборонно-промислову базу.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: На думку військових аналітиків, США залишаються основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання, такого як танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи протиповітряної оборони Patriots, ударні системи дальнього радіусу дії - обладнання, яке в попередніх пакетах допомоги США було пріоритетним.
ISW зазначає, що оскільки європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, допомога США в найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво необхідною, щоб допомогти Україні розбудувати свою оборонно-промислову базу.
ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки невизначений термін, якщо Україна успішно продовжить активно вживати заходів, спрямованих на виробництво власної зброї всередині країни, розбудовувати двосторонні та міжнародні оборонно-промислові партнерства та створювати спільні промислові підприємства із західними партнерами.
США потрібно буде підтримувати Україну протягом кількох років, оскільки Україна будує власну оборонно-промислову базу. Але вимоги України до міжнародного захисту в довгостроковій перспективі зменшаться, оскільки вона нарощує власні можливості, щоб стати самодостатньою.
ISW наголосив, що кінцевий успіх зусиль України з розбудови своєї оборонно-промислової бази, однак, залежить від здатності України звільнити стратегічно важливі території, які зараз окуповані російськими військами.
Ключові висновки ISW за 6 лютого:
- Європейські та азійські союзники США значно активізували свої зусилля на підтримку України. Оскільки європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, американська допомога у найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво важливою для розбудови оборонно-промислової бази (ОПБ) України.
- Армія США планує значно збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів і компонентів до них для України у 2024 і 2025 роках, якщо запропонований Конгресом законопроект про додаткові асигнування буде прийнятий.
- Російська влада платить Ірану приблизно 4,5 мільярда доларів на рік за імпорт іранських безпілотників "Шахед" для використання в Україні.
- Росія розморожує північнокорейські активи і допомагає Північній Кореї уникати міжнародних санкцій в обмін на ракети та артилерійські боєприпаси для використання в Україні.
- Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев підкреслив 6 лютого, що Росія потребує захисту своїх стратегічних об'єктів, оскільки російська влада продовжує висловлювати занепокоєння щодо зовнішніх і внутрішніх загроз російській інфраструктурі.
- Кремль продовжує створювати інформаційні умови для можливих гібридних провокацій проти країн Балтії та Грузії.
- Російсько-ізраїльські відносини, ймовірно, продовжать погіршуватися на тлі все більш антиізраїльської позиції Росії у війні між Ізраїлем та ХАМАСом.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька на тлі триваючих позиційних боїв по всій лінії фронту.
- За повідомленнями, російська влада платить близько 4,5 мільярдів доларів на рік за імпорт іранських безпілотників "Шахед" для використання в Україні.
- Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії продовжує докладати зусиль для інтеграції окупованої України до складу Росії і домагатися міжнародного визнання незаконної окупації України Росією.