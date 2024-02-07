ISW: допомога США та партнерів для України є життєво необхідною

Військова допомога США та партнерів для України в найближчій перспективі матиме вирішальне значення, щоб розбудувати власну оборонно-промислову базу.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На думку військових аналітиків, США залишаються основним джерелом достатньо великої кількості необхідного військового обладнання, такого як танки M1 Abrams, бронетранспортери, передові системи протиповітряної оборони Patriots, ударні системи дальнього радіусу дії - обладнання, яке в попередніх пакетах допомоги США було пріоритетним.

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ISW зазначає, що оскільки європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, допомога США в найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво необхідною, щоб допомогти Україні розбудувати свою оборонно-промислову базу.

ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки невизначений термін, якщо Україна успішно продовжить активно вживати заходів, спрямованих на виробництво власної зброї всередині країни, розбудовувати двосторонні та міжнародні оборонно-промислові партнерства та створювати спільні промислові підприємства із західними партнерами.

США потрібно буде підтримувати Україну протягом кількох років, оскільки Україна будує власну оборонно-промислову базу. Але вимоги України до міжнародного захисту в довгостроковій перспективі зменшаться, оскільки вона нарощує власні можливості, щоб стати самодостатньою.

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ISW наголосив, що кінцевий успіх зусиль України з розбудови своєї оборонно-промислової бази, однак, залежить від здатності України звільнити стратегічно важливі території, які зараз окуповані російськими військами.

Ключові висновки ISW за 6 лютого: