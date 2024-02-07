Вранці 7 лютого Росія вдарила по Україні 64 ракетами і дронами: ППО знищила 44 цілі

Вранці середи 7 лютого Росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Дослівно: "На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети".

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Деталі: Загалом Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу:

- 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (Чауда – Крим);

- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

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- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків – Севастополь, Курськ);

- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" із носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);

- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. –РФ.).

Повідомляється, що в результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 3 крилаті ракети "Калібр";

- 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

У ПС зазначають, що у відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.