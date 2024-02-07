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На півдні країни шириться тривога: загроза балістики

Альона Мазуренко Середа, 7 лютого 2024, 11:55
На півдні країни шириться тривога: загроза балістики
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу у 7-ми областях через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги". 

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Деталі: Наразі тривогу оголосили на Київщині, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській областях. 

 

Теми: повітряна тривогаракетний удар
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