На півдні країни шириться тривога: загроза балістики
Середа, 7 лютого 2024, 11:55
Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу у 7-ми областях через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".
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Деталі: Наразі тривогу оголосили на Київщині, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській областях.