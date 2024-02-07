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Україна отримала від ЄС систему розмінування з дистанційним управлінням

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 12:50
Україна отримала від ЄС систему розмінування з дистанційним управлінням
Система розмінування MV-10 від ЄС, фото з X Жозепа Борреля

Державна спеціальна служба транспорту України отримала від Європейського Союзу систему розмінування MV-10.

Джерело: повідомлення зовнішньополітичної служби ЄС і твіт Жозепа Борреля, пише "Європейська правда"

Деталі: Систему розмінування MV-10 передали у межах візиту в Україну глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

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Ця система знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і особливо добре підходить для очищення великих територій. 

Система розмінування MV-10
Європейська система розмінування MV-10
X (Twitter) Josep Borrell Fontelles

MV-10 здатна розміновувати до 4 тисяч квадратних метрів на годину, в тому числі на крутих схилах. Завдяки дистанційному управлінню вона безпечна в експлуатації. 

Підтримка ЄС у розмінуванні також включає спеціальний навчальний курс для українських операторів, які працюватимуть з MV-10.

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Система розмінування MV-10 від ЄС
Система розмінування MV-10 від ЄС
Фото з X (Twitter) Josep Borrell Fontelles

Це остання поставка в межах пакета підтримки ЄС на суму 25 мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року. Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності.

Пряма мова Борреля: "Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою за допомогою цього європейського обладнання. Разом ми можемо допомогти врятувати життя і сприяти кращому майбутньому України".

Передісторія: 

  • 6 лютого Жозеп Боррель прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.
  • 7 лютого Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Теми: ЄСдопомога Українірозмінування
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