Україна отримала від ЄС систему розмінування з дистанційним управлінням

Державна спеціальна служба транспорту України отримала від Європейського Союзу систему розмінування MV-10.

Джерело: повідомлення зовнішньополітичної служби ЄС і твіт Жозепа Борреля, пише "Європейська правда"

Деталі: Систему розмінування MV-10 передали у межах візиту в Україну глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

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Ця система знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і особливо добре підходить для очищення великих територій.

MV-10 здатна розміновувати до 4 тисяч квадратних метрів на годину, в тому числі на крутих схилах. Завдяки дистанційному управлінню вона безпечна в експлуатації.

Підтримка ЄС у розмінуванні також включає спеціальний навчальний курс для українських операторів, які працюватимуть з MV-10.

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Це остання поставка в межах пакета підтримки ЄС на суму 25 мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року. Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності.

Пряма мова Борреля: "Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою за допомогою цього європейського обладнання. Разом ми можемо допомогти врятувати життя і сприяти кращому майбутньому України".

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