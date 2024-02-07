Швейцарія запросила Китай взяти участь у глобальному "саміті миру"

Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у глобальному "саміті миру", посиливши тиск на Пекін, щоб той зіграв свою роль у припиненні війни в Україні, хоча низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не узгоджені.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Пряма мова міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса: "Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все одно готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни".

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Деталі: За словами міністра, він звернувся з таким проханням під час зустрічі в середу з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Кассіс сказав, що Ван Ї "взяв до відома запрошення" і що він очікує відповіді через кілька днів.

Останніми роками Китай намагався створити собі репутацію глобального миротворця. Але його план припинення вогню в Україні не знайшов особливої підтримки в Києві, Вашингтоні та інших західних столицях відтоді, як він був оголошений на початку минулого року.

Китайська влада пропустила зустріч радників з національної безпеки на Мальті у 2023 році, де посадовці з понад 55 країн обговорювали прагнення України заручитися підтримкою її "формули миру. Однак Китай був присутній на літній зустрічі радників у Джидді.

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Пекін надає дипломатичну та економічну підтримку Росії відтоді, як президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в лютому 2022 року. Минулого року імпорт Китаю з Росії в доларовому еквіваленті зріс найбільше за всю історію – цей стрибок стався на тлі того, що багато західних компаній уникають ведення бізнесу з Росією, а їхні уряди наклали на Москву санкції за напад на Україну.

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