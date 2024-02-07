За рерультатами опитування, проведеного у січні 2024 року, українці найбільше серед державних і громадських інститутів довіряють Збройним силам України (95% українців).

Джерело: результати опитування Центру Разумкова

Деталі: Також українці довіряють добровольчим загонам (85%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (82%), Національній гвардії (81%), волонтерським організаціям (78%), Державній прикордонній службі (77%), Міністерству оборони (69%), Службі безпеки України (68%), президенту (64%), церкві (61%), Національній поліції (58%), громадським організаціям (55%) і Національному банку (53%).

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За результатами опитування, респонденти частіше довіряють, ніж недовіряють очільникам міста (селища, села) у якому мешкають (відповідно 49% і 43%).

ЗМІ України довіряють – 47% респондентів, недовіряють – 43%, уповноваженоку Верховної Ради з прав людини (відповідно 42,5% і 31%).

Повідомляється, що більшість респондентів висловлюють недовіру держапарату (не довіряють 75%), політичним партіям (72%), Верховній Раді (70%), судам (судовій системі загалом) (68%), уряду України (64%), прокуратурі (60%), комерційним банкам (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).

ВІДЕО ДНЯ

Опитування проводила соцслужба Центру Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснює Pact в Україні.

Опитування проводилося методом face-to-face лише на територіях, контрольованих урядом України і на яких не відбуваються бойові дії.

Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.