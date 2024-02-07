Опитування: українці все менше вірять у правильність шляху країни

Частка українців, які вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, продовжує зменшуватися.

Джерело: результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року

Дослівно: "Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021р. до 51% у вересні–жовтні 2022р., досягши найвищих показників у лютому–березні 2023р. (61%).

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Після цього спостерігається тенденція зниження цього показника. За даними останнього опитування, частки тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (41%) і тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (38%), статистично значуще не відрізняються (21% не визначилися)".

Довідково: Згідно з результатами опитування за грудень, 45% українців вважали, що події розвивалися у правильному напрямку, 33% – що в неправильному, 21,5% – не визначилися.

Деталі: Згідно з результатами опитування за січень, найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації (порівняно з початком 2023 року) в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 86%), економічне становище країни (68%), рівень стабільності (64,5%), упевненість громадян у завтрашньому дні (63,5%), рівень добробуту їхньої родини (58%), ставлення громадян до влади (53%). 61% опитаних вказують на погіршення ситуації в країні в цілому.

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Також відносна більшість опитаних констатують погіршення ситуації в таких сферах: ставлення влади до громадян (46%), оплата праці (43%).

Стосовно дотримання законності державними службовцями, то приблино рівні частки опитаних вважають, що ситуація тут погіршилася (41,5%) і що вона не змінилася (39%).

Найчастіше громадяни вважають, що ситуація за минулий рік не змінилася у сферах пенсійного забезпечення (55%), охорони здоров’я (52%), свободи слова (51%).

Відносна більшість опитаних вважає, що істотних змін не відбулося у рівні демократії в країні (49%), становищі етнічних та релігійних меншин (47,5%), соціальному захисті (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) (46%), у сфері дотримання прав і свобод громадян (44%), в освіті (44%), у ситуації зі злочинністю (43%), у сфері міжнаціональних стосунків в Україні (41%).

Позитивні зміни, на думку громадян, найбільшою мірою стосуються обороноздатності країни (на її покращення вказують 51% опитаних) та міжнародного іміджу країни (50,5%)

Крім того, згідно з даними опитування, 33% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 42% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 9% – що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта — не визначилися).

Найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022-на початку 2023 років (наприклад, у лютому–березні 2023 – відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року – відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими.

Опитування проводилося методом face-to-face у всіх регіонах, за виключенням тимчасово окупованих територій та тих, де ведуться бойові дії. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років.

Застосовано стратифіковано багатоступеневу вибірку із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.