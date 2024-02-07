Україна хоче зафіксувати безмитну торгівлю в угоді про асоціацію з ЄС

Жозеп Боррель і Денис Шмигаль на брифінгу у Києві, фото з Телеграм прем'єр-міністра України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде домагатися, щоб режим торгівлі з Європейським Союзом із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

Джерело: голова уряду України на брифінгу з очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Шмигаля: "Ми, безумовно, вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом із Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий "економічний безвіз".

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Деталі: Голова українського уряду додав, що Київ не лише очікує швидкого схвалення цієї ініціативи усім інституціями ЄС, але вважає важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію.

"Це один з головних напрямків нашої роботи цього року у торговельних відносинах з ЄС… Сподіваюсь, що відповідні переговори можуть бути анонсовані вже під час Ради асоціації", – сказав Шмигаль.

Він визнав, що надто різкі зміни у торговельних потоках можуть викликати непорозуміння.

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"Тому наше спільне завдання – забезпечити відкриту і безбар’єрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і в ЄС", – резюмував Шмигаль.

Передісторія:

Єврокомісія рекомендувала продовжити ще на рік повне відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.

Це рішення було ухвалене у безпрецедентно несприятливих для України обставинах.

П’ять країн ЄС зверталися до Єврокомісії, запропонувавши на рівні всього ЄС ввести обмеження на експорт українського зерна, кукурудзи та олії. Чотири з цих країн – Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія – ввели односторонні обмеження щодо української агропродукції – причому фермери з цих країн заявляють про масштабні втрати через український демпінг.

Чинний режим преференцій для України добігає кінця 5 червня. Для продовження дії преференцій це рішення має бути схвалене Європарламентом та Європейською радою.

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