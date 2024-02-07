Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна хоче зафіксувати безмитну торгівлю в угоді про асоціацію з ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 15:15
Україна хоче зафіксувати безмитну торгівлю в угоді про асоціацію з ЄС
Жозеп Боррель і Денис Шмигаль на брифінгу у Києві, фото з Телеграм прем'єр-міністра України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде домагатися, щоб режим торгівлі з Європейським Союзом із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. 

Джерело: голова уряду України на брифінгу з очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Шмигаля: "Ми, безумовно, вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом із Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий "економічний безвіз".

Реклама:

Деталі: Голова українського уряду додав, що Київ не лише очікує швидкого схвалення цієї ініціативи усім інституціями ЄС, але вважає важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію. 

"Це один з головних напрямків нашої роботи цього року у торговельних відносинах з ЄС… Сподіваюсь, що відповідні переговори можуть бути анонсовані вже під час Ради асоціації", – сказав Шмигаль.

Він визнав, що надто різкі зміни у торговельних потоках можуть викликати непорозуміння. 

ВІДЕО ДНЯ

"Тому наше спільне завдання – забезпечити відкриту і безбар’єрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і в ЄС", – резюмував Шмигаль.

Передісторія:

  • Єврокомісія рекомендувала продовжити ще на рік повне відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної. 
  • Це рішення було ухвалене у безпрецедентно несприятливих для України обставинах.
  • П’ять країн ЄС зверталися до Єврокомісії, запропонувавши на рівні всього ЄС ввести обмеження на експорт українського зерна, кукурудзи та олії. Чотири з цих країн – Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія – ввели односторонні обмеження щодо української агропродукції – причому фермери з цих країн заявляють про масштабні втрати через український демпінг.
  • Чинний режим преференцій для України добігає кінця 5 червня. Для продовження дії преференцій це рішення має бути схвалене Європарламентом та Європейською радою.

Читайте також: Нова блокада українського кордону: що пішло не так і що тепер має робити Київ

Теми: Шмигаль ЄСторгівляєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Шмигаль
Морський експорт України у січні сягнув довоєнного рівня – Шмигаль
Фінансова допомога Україні від Японії перевищила $4,5 мільярда – Шмигаль
Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку – Шмигаль
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: