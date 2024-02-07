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ЄС дасть Україні понад мільйон боєприпасів у 2024 році - Боррель

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 15:34
ЄС дасть Україні понад мільйон боєприпасів у 2024 році - Боррель
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запевняє, що ЄС надасть Україні 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів до кінця поточного року.

Джерело: Боррель на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Наш оборонно-промисловий комплекс підвищує свої можливості. Вони підвищилися на 40% з початку року. І я можу бути певним, що до кінця року загальна кількість поставлених боєприпасів як пожертв буде понад 1 млн 155 тисяч. Це досить точне число", – сказав Боррель.

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Він також повідомив, що із січня 2022 року Європейський Союз надав Україні підтримку приблизно на понад 88 млрд євро. 

Раніше Боррель заявляв, що Європейський Союз зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.

За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона.

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Теми: ЄСУкраїназброя
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