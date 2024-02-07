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Поліцейські знешкодили дві авіабомби РФ, які не вибухнули на Харківщині

Валентина РоманенкоСереда, 7 лютого 2024, 16:14
Поліцейські знешкодили дві авіабомби РФ, які не вибухнули на Харківщині
фото МВС

На Харківщині вибухотехніки поліції знешкодили дві російські авіабомби, які не вибухнули.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Деталі: Повідомляється, що одна з авіабомб залетіла в приватний будинок, пошкодила помешкання, вилетіла через вікно та впала на подвір’ї. Інша —  впала на поле.

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фото мвс
 
фото мвс

Кожна така керована бомба містить 250 кг вибухової речовини та здатна зруйнувати багатоповерхівку, додають правоохоронці.

Теми: ракетний ударвійнаХарківська областьМВС
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