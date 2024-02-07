Поліцейські знешкодили дві авіабомби РФ, які не вибухнули на Харківщині
Середа, 7 лютого 2024, 16:14
На Харківщині вибухотехніки поліції знешкодили дві російські авіабомби, які не вибухнули.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ
Деталі: Повідомляється, що одна з авіабомб залетіла в приватний будинок, пошкодила помешкання, вилетіла через вікно та впала на подвір’ї. Інша — впала на поле.
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Кожна така керована бомба містить 250 кг вибухової речовини та здатна зруйнувати багатоповерхівку, додають правоохоронці.