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Натовп людей зустрічав працівників ТЦК на Франківщині: постраждали двоє жінок і дитина

Середа, 7 лютого 2024, 17:07
Натовп людей зустрічав працівників ТЦК на Франківщині: постраждали двоє жінок і дитина
Жмут волосся, вирваний в однієї з постраждалих. Фото: Іванна Ванджурак

У результаті перекриття дороги натовпом з приблизно 100 людей у Космачі Косівського району Івано-Франківської області постраждали дві жінки і 6-річна дівчинка. Поліція з’ясовує обставини інциденту.

Джерело: поліція Івано-Франківської області у Facebook, місцеве видання "Фіртка", одна з постраждалих у Facebook, "Суспільне"

Деталі: 6 лютого на лінію "102" надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космач.

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Поліцейські, які приїхали на місце, з’ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яку розповсюдили у локальних групах у соціальній мережі. Яку саме, не уточняється.

За даними поліції, внаслідок цього близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами сталися сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Їх доставили у місцеву лікарню.

Поліцейські провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись.

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Поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події.

Як зазначила одна з постраждалих Іванна Ванджурак на своїй facebok-сторінці, вона їхала у відділення "Нової пошти" в Космач. Із нею в машині була шестирічна донька.

Зі слів жінки, у центрі, біля заправки, її зупинив натовп розлючених жінок, деякі особи були в стані алкогольного сп'яніння. У них були в руках палиці, бити і різні металеві речі.

Як розповіла Ванджурак, жінки спитали її, хто вона така, куди їде і "чого ти приїхала до нас в село?". Жінка пояснила, що їде з дитиною на пошту, і що є місцевою, із сусіднього села. Люди з "наїздом" сказали, щоб Іванна показала свій телефон, чи їх там не знімала. Потерпіла все показала і її відпустили.

Повертаючись із пошти цією самою дорогою, жінки знову там стояли, але вже були "ще більш розлючені". Ванджурак побачила, як всі ці люди просто ідуть на її машину. Вона встигла замкнути двері і відчинити вікно. Декілька осіб почали її знову питати, хто вона така. "Назвали мене "наводчицею воєнкому". Думали, що я "здаю" їхніх чоловіків", - пише Іванна Ванджурак.

Оновлено: Пізніше ситуацію прокоментував голова Космацької громади Дмитро Мохначук. Він розповів, що разом з поліцією вмовляв людей розійтися.

Пряма мова: "Ми їх вмовили, і люди розійшлися. У них — одна вимога, вони дуже "воюють" проти працівників ТЦК та СП…

Це хтось у групу в соцмережі написав, що їдуть багато машин ТЦК та СП, щоб позабирати людей. Вони самі організувалися. Жінки перекрили дороги й перевіряли машини".

Теми: Івано-Франківська областьмобілізаціяТЦК
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