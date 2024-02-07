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На кордоні з Румунією на берег Прута винесло тіло українця

Валентина РоманенкоСереда, 7 лютого 2024, 17:33
На кордоні з Румунією на берег Прута винесло тіло українця
ілюстративне фото ДПСУ

Прикордонна служба вчергове застерігає від спроб незаконного перетину кордону України на річкових ділянках і попереджає по підняття рівня води в Тисі.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Подібні спроби мають трагічні наслідки.

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Зокрема повідомляється, що 6 лютого прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у річці Прут, навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига", тіла чоловіка.

Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області. Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Не виключено, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.

Дослівно: "Державна прикордонна служба України вчергове застерігає, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, також, такі протиправні дії нерідко пов’язані з ризиком для життя та здоров’я.

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Зокрема зараз, за повідомленням Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, спостерігається підвищення рівня води у Тисі.

 
 

На цій річці було найбільше трагічних випадків, пов’язаних зі спробами незаконного перетинання кордону. Також рятувальники попереджають, що у зв’язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу зберігається значна снiголавинна небезпека".

Теми: ухилянтиПрикордонна службакордон
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