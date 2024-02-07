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На фронті за добу 80 зіткнень, ворог атакує на Авдіївському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 7 лютого 2024, 20:30
На фронті за добу 80 зіткнень, ворог атакує на Авдіївському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 80 бойових зіткнень, найбільше атак ворог вчинив на Авдіїівському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Куп’янському напрямку захисники відбили 3 атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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На Лиманському напрямку захисники відбили 7 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони захисники відбили 5 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника".

Теми: Генштаббойові дії
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