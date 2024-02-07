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Потужний вибух стався на заводі в Росії, що випускає компоненти ядерної зброї – ЗМІ

Євген КізіловСереда, 7 лютого 2024, 20:42
Потужний вибух стався на заводі в Росії, що випускає компоненти ядерної зброї – ЗМІ
Воткінський завод. Колаж: 24 канал

Потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї.

Джерело: ТАСС, Baza, Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що вибух стався під Іжевськом на Воткінському заводі, що випускає продукцію військового і цивільного призначення.

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Після детонації на заводі почалася сильна пожежа.

Пропагандистське видання ТАСС пише, що нібито дізналося в диспетчерській службі, що вибух стався "під час планових випробувань ракетних двигунів".

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Довідково: Воткінський завод розташований за 50 кілометрів від столиці Удмуртії Іжевська. Крім цивільної продукції, він випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів "Тополь-М" і "Іскандер". Наприкінці 2023 року Воткинський завод опублікував 19 держконтрактів із виробництва компонентів ядерних озброєнь. При заводі діє випробувальний полігон.

Теми: Росіявибухвиробництвовійна
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