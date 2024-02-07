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В уряді Польщі провели перемовини з фермерами, які знову готують великий протест

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 21:35
В уряді Польщі провели перемовини з фермерами, які знову готують великий протест
ФОТО РОБЕРТ НОЙМАН FORUM

У Міністерстві сільського господарства Польщі провели перемовини з представниками фермерських асоціацій, які готують черговий великий протест на п’ятницю, у тому числі проти продовження пільгової торгівлі ЄС з Україною. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Представники аграріїв на зустрічі наголосили, що вбачають своїми найбільшими проблемами нові "зелені" правила ЄС, які здорожчують собівартість виробництва, і вплив на ринок імпорту сільгосппродукції з України. 

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Аграрії заявили, що деякі з них перед новою посівною мають проблеми з коштами на закупівлю всього необхідного. Також вони підняли питання про підтримку тваринництва. 

Свій протест, запланований по території всієї країни на 9 лютого, у тому числі з блокуванням кордону, вони називають у тому числі "захистом здорових польських продуктів". 

Міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський сказав, що погоджується з необхідністю підтримати галузь, і варіанти дій обговорять з міністерством фінансів. 

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"На додачу до кредитів з низькими процентними ставками, мають бути субсидії для зернових і, можливо, добрив", – зазначив Сєкєрський.

Він також заявив, що ЄС потрібно якось реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, та що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські фермери.

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Теми: Польщамітинги
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