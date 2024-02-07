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Сенат США не набрав необхідну кількість голосів за законопроєкт про кордон із допомогою Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 22:41
Сенат США не набрав необхідну кількість голосів за законопроєкт про кордон із допомогою Україні
Фото - Getty Images

У Сенаті США не набралось достатньо голосів для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Проти так званої cloture motion, яка передбачає прискорений подальший розгляд законопроєкту, висловилось 50 американських сенаторів. Це означає, що вона не набрала необхідних для ухвалення 60 голосів.

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Нагадаємо, йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Уже після його представлення спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування цей проєкт. Після цього стало зрозуміло, що він не набере достатньої підтримки й поміж сенаторів-республіканців.

У Республіканській партії нарікають на недостатньо жорсткі заходи з протидії нелегальній міграції з Мексики, а також необхідність вивчити положення документа, який кілька місяців готувався в умовах максимальної секретності.

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Напередодні президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законпроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.

Очікується, що Сенат США пізніше розгляне іншу законодавчу пропозицію, яка містить лише додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню, але без суперечливих міграційних заходв.

Теми: СШАдопомога Україні
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