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Bloomberg пише, що ЄС почав оцінювати наслідки можливого президенства Трампа

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 23:12
Bloomberg пише, що ЄС почав оцінювати наслідки можливого президенства Трампа
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Європейська комісія розпочала офіційну оцінку наслідків виборів президента США у листопаді 2024 року, зокрема того, яким може бути потенційне президентство Дональда Трампа в разі його переобрання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg  

Деталі: За словами співрозмовника Bloomberg, Єврокомісія у своїй оцінці наслідків виборів у США приділяє особливу увагу сценарію, в якому Трамп стає переможцем.

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Як пояснив високопосадовець ЄС, стиль експрезидента США стає дедалі агресивнішим, й країни-члени Євросоюзу поділяють думку, що його повернення в Білий дім може призвести до чергового загострення торгівлі через Атлантичний океан.

Приміром, Bloomberg дізнався, що кампанія Трампа планує в разі перемоги ухвалити низку протекціоністських заходів проти ЄС, серед яких – запровадження мінімального тарифу в 10% та контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги.

Як нагадує агентство, за президентства Дональда Трампа США запровадили тарифи на сталь і алюміній з ЄС, посилаючись на міркування національної безпеки. Євросоюз відповів власними контрзаходами, а у 2021 році досяг порозуміння в цьому питанні з адміністрацією Джо Байдена.

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Побоювання європейців щодо повернення Трампа у Білий дім з'явились після того, як єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Трамп за часів свого президентства обіцяв вивести США з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Європейські посадовці хвилюються, що США можуть припинити допомогу Україні і навіть спробувати вийти з НАТО, якщо Трамп переможе на президентських виборах.

Зокрема, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що якщо США виведуть свої війська з Європи, це буде "жахливим сценарієм" в умовах російської агресії.

Теми: ТрампЄССШАвибори
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