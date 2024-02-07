Працівнику Держдепу США висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія

Співробітникові служби дипломатичної безпеки Державного департаменту США Кевіну Олстропу оголосили звинувачення за ймовірне проникнення на територію Капітолію під час його штурму 6 січня 2021 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Згідно із розсекреченими судовими документами, Федеральне бюро розслідування США вперше дізналось про ймовірну причетність Олстропа до штурму Капітолія з дописів у соціальних мережах і згодом виявило, що він працював на Держдепартамент.

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"Співробітники ФБР також встановили, що Олстроп з огляду на свою роботу був знайомий із забезпеченням безпеки та захисту державних високопосадовців або місць із підвищеним рівнем безпеки на кшталт посольств", – йдеться в обвинувальному акті.

Прокурори стверджують, що Олстропа виявили на відео з нагрудної камери поліції біля Капітолія. На кадрах видно, як він покидав будівлю й гуляв по території з обмеженим доступом, фільмуючи її.

У Держдепі США на запит CNN підтвердили, що знають про обвинувачення, але наголошують, що йдеться про "стороннього підрядника, який надавав послуги" з охорони для відомства.

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Олстроп – не єдиний чинний або колишній федеральний службовець, що фігурує у справі про штурм Капітолія, зазначає CNN. Серед інших обвинувачених – колишній агент Управління по боротьбі з економічними злочинами та колишній співробітник Держдепартаменту часів Дональда Трампа.

За останніми даними Міністерства юстиції США, щонайменше 1265 людей були оголошені винними у злочинах, пов'язаних із заворушеннями 6 січня 2021 року, й понад 900 з них визнали себе винними або були засуджені.

На початку серпня 2023 року звинувачення у справі про штурм Капітолія оголосили і самому Дональду Трампу. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; змова з метою порушення прав.