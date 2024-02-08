Росіяни запустили з півдня ударні БпЛА, Україною ширилася тривога

Російські війська увечері 7 лютого запустили ударні БпЛА, про загрозу повідомляли унизці регіонів України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа повітряних тривог

Деталі: Про загрозу повідомляли на Херсонщині та Миколаївщині. Станом на 21:12 БпЛА Кіровоградській області (через Устинівський район) в північно-західному напрямку.

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О 21:48 повідомили про БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний.

Пізніше повідомили, що БпЛА в західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний.

Загроза ударних БпЛА для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

О 22:57 про повітряну тривогу оголосили в Київській області.

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О 23:02 повідомили, що БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північно-західний також на межі Київської, Черкаської та Вінницької областей, курс західний/північно-західний.

О 23:36 повідомили, що БпЛА через Немирівський район Вінницької області, курс західний.

О 23:55 повітряну тривогу оголосили на Одещині.

Оновлено: 00:02 8 лютого. Дослівно ПС: "БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

БпЛА у Вінницькій області (Жмеринський район), курс північно-західний".

Деталі: О 00:30 повітряна тривога була оголошена в більшості областей, крім західних деяких центральних.

Дослівно ПС 00:37: "БпЛА у Вінницький області змінили напрямок руху та рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку.

БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область курс північний".

Деталі: Близько першої ночі почалися відбої тривоги в областях.

Дослівно ПС 1:30: "Декілька груп БпЛА перебувають на півдні Миколаївської області, курс постійно змінюється".