Росіяни запустили з півдня ударні БпЛА, Україною ширилася тривога
Російські війська увечері 7 лютого запустили ударні БпЛА, про загрозу повідомляли унизці регіонів України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мапа повітряних тривог
Деталі: Про загрозу повідомляли на Херсонщині та Миколаївщині. Станом на 21:12 БпЛА Кіровоградській області (через Устинівський район) в північно-західному напрямку.
О 21:48 повідомили про БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний.
Пізніше повідомили, що БпЛА в західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний.
Загроза ударних БпЛА для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.
О 22:57 про повітряну тривогу оголосили в Київській області.
О 23:02 повідомили, що БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північно-західний також на межі Київської, Черкаської та Вінницької областей, курс західний/північно-західний.
О 23:36 повідомили, що БпЛА через Немирівський район Вінницької області, курс західний.
О 23:55 повітряну тривогу оголосили на Одещині.
Оновлено: 00:02 8 лютого. Дослівно ПС: "БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.
БпЛА у Вінницькій області (Жмеринський район), курс північно-західний".
Деталі: О 00:30 повітряна тривога була оголошена в більшості областей, крім західних деяких центральних.
Дослівно ПС 00:37: "БпЛА у Вінницький області змінили напрямок руху та рухаються з півночі у напрямку Вінниці через Калинівку.
БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область курс північний".
Деталі: Близько першої ночі почалися відбої тривоги в областях.
Дослівно ПС 1:30: "Декілька груп БпЛА перебувають на півдні Миколаївської області, курс постійно змінюється".