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В Одесі та Чорноморську працювала ППО – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 8 лютого 2024, 00:18
В Одесі та Чорноморську працювала ППО – ЗМІ
Мобільна вогнева група ППО, фото з Telegram Сергія Наєва

Вночі 8 лютого під час повітряної тривоги через запуск ворожих БпЛА було повідомлено про роботу ППО в Одесі та Чорноморську.

Джерело: Думська, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Зокрема Думська повідомила, що "в Одесі працює ППО по ворожих дронах з боку моря". Також, додало видання, ППО працює в Чорноморську.

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Дослівно Кіпер: "Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, не покидайте безпечні місця до відбою. Це важливо".

Деталі:О 00:28 Думська повідомила про "сильні вибухи" в Одесі.

О 00:34 видання написало про можливу пожежу після прильоту.

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Теми: ОдесаОдеська областьППОШахед
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