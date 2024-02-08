В Одесі та Чорноморську працювала ППО – ЗМІ
Четвер, 8 лютого 2024, 00:18
Вночі 8 лютого під час повітряної тривоги через запуск ворожих БпЛА було повідомлено про роботу ППО в Одесі та Чорноморську.
Джерело: Думська, голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Деталі: Зокрема Думська повідомила, що "в Одесі працює ППО по ворожих дронах з боку моря". Також, додало видання, ППО працює в Чорноморську.
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Дослівно Кіпер: "Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, не покидайте безпечні місця до відбою. Це важливо".
Деталі:О 00:28 Думська повідомила про "сильні вибухи" в Одесі.
О 00:34 видання написало про можливу пожежу після прильоту.
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