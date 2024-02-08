В Одесі та Чорноморську працювала ППО – ЗМІ

Вночі 8 лютого під час повітряної тривоги через запуск ворожих БпЛА було повідомлено про роботу ППО в Одесі та Чорноморську.

Джерело: Думська, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Зокрема Думська повідомила, що "в Одесі працює ППО по ворожих дронах з боку моря". Також, додало видання, ППО працює в Чорноморську.

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Дослівно Кіпер: "Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, не покидайте безпечні місця до відбою. Це важливо".

Деталі:О 00:28 Думська повідомила про "сильні вибухи" в Одесі.

О 00:34 видання написало про можливу пожежу після прильоту.