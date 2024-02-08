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Росіяни гатили по Сумщині, понад 150 вибухів за добу

Ольга Глущенко Четвер, 8 лютого 2024, 04:08
Росіяни гатили по Сумщині, понад 150 вибухів за добу
руйнування на Сумщині, фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких зафіксовано 154 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

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По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 4 вибухи.

По Білопільській громаді здійснено авіаудар, 3 вибухи; гранатометні обстріли, 113 вибухів; мінометні обстріли, 10 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів, 5 вибухів; обстріл FPV-дроном камікадзе, 1 вибух, скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух та артобстріли, 17 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Великописарівській громаді був обстріл FPV-дроном камікадзе.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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