Росіяни гатили по Сумщині, понад 150 вибухів за добу
Четвер, 8 лютого 2024, 04:08
Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких зафіксовано 154 вибухи.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
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По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 4 вибухи.
По Білопільській громаді здійснено авіаудар, 3 вибухи; гранатометні обстріли, 113 вибухів; мінометні обстріли, 10 вибухів.
У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів, 5 вибухів; обстріл FPV-дроном камікадзе, 1 вибух, скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух та артобстріли, 17 вибухів.
ВІДЕО ДНЯ
По Великописарівській громаді був обстріл FPV-дроном камікадзе.