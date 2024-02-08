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Росіяни тиснуть на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу тут відбили понад 60 атак − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 8 лютого 2024, 07:48
Росіяни тиснуть на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу тут відбили понад 60 атак − Генштаб
Українські воїни у зимовому камуфляжі. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни атакували на 7 напрямках, загалом упродовж минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення; окупанти завдали 51 ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 лютого у Facebook

Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили 3 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. За минулу добу Сили оборони відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 22 атаки.

На Запорізькому напрямку захисники відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби окупанти здійснили 4 безуспішні штурми.

Водночас, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ вдарили по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів окупантів.

Теми: Донецька областьХарківська областьХерсонська областьГенштаб
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