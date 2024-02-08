ЗСУ за добу знищили 910 окупантів і гелікоптер
Четвер, 8 лютого 2024, 08:05
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували понад 900 окупантів, 24 артилерійські системи і гелікоптер.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 392 380 (+910) осіб,
- танків − 6 383 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 11 899 (+20) од,
- артилерійських систем − 9 411 (+24) од,
- РСЗВ − 980 (+0) од,
- засобів ППО − 666 (+1) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 191 (+14) од,
- крилатих ракет − 1 880 (+31) од,
- кораблів/катерів − 24 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 513 (+27) од,
- спеціальної техніки − 1 505 (+8) од.
Дані уточнюються.