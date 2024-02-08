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ЗСУ за добу знищили 910 окупантів і гелікоптер

Ірина БалачукЧетвер, 8 лютого 2024, 08:05
ЗСУ за добу знищили 910 окупантів і гелікоптер
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували понад 900 окупантів, 24 артилерійські системи і гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 392 380 (+910) осіб,
  • танків − 6 383 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 11 899 (+20) од,
  • артилерійських систем − 9 411 (+24) од,
  • РСЗВ − 980 (+0) од,
  • засобів ППО − 666 (+1) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 191 (+14) од,
  • крилатих ракет − 1 880 (+31) од,
  • кораблів/катерів − 24 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 513 (+27) од,
  • спеціальної техніки − 1 505 (+8) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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