ЗСУ за добу знищили 910 окупантів і гелікоптер

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували понад 900 окупантів, 24 артилерійські системи і гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 392 380 (+910) осіб,

танків − 6 383 (+11) од,

бойових броньованих машин − 11 899 (+20) од,

артилерійських систем − 9 411 (+24) од,

РСЗВ − 980 (+0) од,

засобів ППО − 666 (+1) од,

літаків − 332 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 191 (+14) од,

крилатих ракет − 1 880 (+31) од,

кораблів/катерів − 24 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 513 (+27) од,

спеціальної техніки − 1 505 (+8) од.

Дані уточнюються.