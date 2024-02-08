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РФ здійснила масований обстріл Селидового: є загибла, семеро поранених, серед яких дитина

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 лютого 2024, 08:51
РФ здійснила масований обстріл Селидового: є загибла, семеро поранених, серед яких дитина
фото прокуратури

Прокурори фіксують наслідки ракетного удару ворога по Селидовому, де є загибла та семеро поранених, серед яких 6-річна дитина.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Близько 00:30 8 лютого війська РФ здійснили масований ракетний обстріл Селидового. Під вогнем окупантів вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором знаходяться багатоквартирні будинки.

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В результаті атаки росіян на мирне місто загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні, її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.

Поранення отримали 7 цивільних – четверо жінок віком від 38 до 88 років, двоє чоловіків 18 й 51 року та 6-річний хлопчик. Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови. Усі вони перебували за місцями мешкання.

Крім того, за місцями влучань ворожих ракет, тип яких наразі з’ясовується, пошкоджено декілька житлових будинків та навчальних закладів, частину з них понівечено вщент.

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Теми: Донецька областьвійна
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