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"Як перемогти Голіафа". Приходь на конференцію від УП

"Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 10:26
Як перемогти Голіафа. Приходь на конференцію від УП
уп

До десятої річниці війни "Українська правда" проведе конференцію "Як перемогти Голіафа". 

10 років тому Росія напала на Україну. З того часу ми продовжуємо виборювати своє право на свободу, з того часу ми зазнавали втрат, але створили боєздатну армію, виробляємо власну зброю та заручилися підтримкою західних партнерів. Про силу українського спротиву проти Росії продовжують говорити у світі. Проте ми стикаємося з новими викликами та проблемами, які продовжуємо вирішувати.  

Конференція УП "Як перемогти Голіафа" відбудеться 26 лютого о 15:00. На ній експерти разом з журналістами шукатимуть відповіді на запитання: яка зброя нам потрібна для перемоги; майбутнє дронів та їхній вплив сучасних технологій; про важливість людського ресурсу на війні та інше. 

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Ознайомитися з деталями конференції ви можете за посиланням

Серед спікерів конференції – Тарас Чмут, Всеволод Кожемяко, Марія Берлінська та інші. 

Вартість участі у конференції – 5000 грн. Інформацію з адресою заходу ми вам надішлемо після купівлі квитка. 

ВІДЕО ДНЯ

30% від продажу квитків піде на закупівлю штурмових роботів для Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. 

Партнерами заходу стали  Metinvest, Kernel, DTEK та brabrabra.

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