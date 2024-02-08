"Як перемогти Голіафа". Приходь на конференцію від УП

До десятої річниці війни "Українська правда" проведе конференцію "Як перемогти Голіафа".

10 років тому Росія напала на Україну. З того часу ми продовжуємо виборювати своє право на свободу, з того часу ми зазнавали втрат, але створили боєздатну армію, виробляємо власну зброю та заручилися підтримкою західних партнерів. Про силу українського спротиву проти Росії продовжують говорити у світі. Проте ми стикаємося з новими викликами та проблемами, які продовжуємо вирішувати.

Конференція УП "Як перемогти Голіафа" відбудеться 26 лютого о 15:00. На ній експерти разом з журналістами шукатимуть відповіді на запитання: яка зброя нам потрібна для перемоги; майбутнє дронів та їхній вплив сучасних технологій; про важливість людського ресурсу на війні та інше.

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Ознайомитися з деталями конференції ви можете за посиланням.

Серед спікерів конференції – Тарас Чмут, Всеволод Кожемяко, Марія Берлінська та інші.

Вартість участі у конференції – 5000 грн. Інформацію з адресою заходу ми вам надішлемо після купівлі квитка.

ВІДЕО ДНЯ

30% від продажу квитків піде на закупівлю штурмових роботів для Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Партнерами заходу стали Metinvest, Kernel, DTEK та brabrabra.