Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск критикує дії республіканців щодо допомоги Україні: Рейган перевертається в труні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 10:44
Туск критикує дії республіканців щодо допомоги Україні: Рейган перевертається в труні
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував американських сенаторів-республіканців на тлі провалу у Сенаті США законопроєкту, який серед іншого передбачає допомогу Україні.

Джерело: "Європейська правда".

Деталі: "Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в труні. Як вам не соромно", – написав він у Twitter (X).

Реклама:

Нагадаємо, у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Перед цим президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщаСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Польща
В уряді Польщі провели перемовини з фермерами, які знову готують великий протест
Польський міністр про масовану атаку РФ: політика Москви не міняється, потрібні висновки
Польща підняла авіацію через масовану ракетну атаку РФ на Україну
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: