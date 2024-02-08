Туск критикує дії республіканців щодо допомоги Україні: Рейган перевертається в труні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував американських сенаторів-республіканців на тлі провалу у Сенаті США законопроєкту, який серед іншого передбачає допомогу Україні.

Джерело: "Європейська правда".

Деталі: "Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в труні. Як вам не соромно", – написав він у Twitter (X).

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Нагадаємо, у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Перед цим президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.