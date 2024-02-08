Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан – президент Сербії

Найближчим часом Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Slobodna Evropa, президент Сербії Александар Вучич

Пряма мова: "Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже коректні відносини з українським керівництвом".

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Деталі: Про це Вучич заявив під час спільного брифінгу із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Він не повідомив інших деталей майбутнього саміту.

Проте, за інформацією джерел "ЄвроПравди", йдеться про саміт Україна – Південно-Східна Європа, який пройде 28 лютого у столиці Албанії Тирані.

Причому співорганізаторами саміту будуть і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, від їхнього імені розсилають запрошення лідерам європейських країн.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 січня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Під час розмови Зеленський подякував Албанії за чітку позицію щодо російського вторгнення в Україну, підтримку в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку.

Минулого року, нагадаємо, Албанія оголосила про відкриття посольства в Україні.