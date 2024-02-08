Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ЄС вимагають від країн-членів припинити нелегальний потік товарів до Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 11:31
В ЄС вимагають від країн-членів припинити нелегальний потік товарів до Росії
Фото: Getty Images

ЄС вимагає від урядів країн-членів терміново припинити нелегальний потік товарів до Росії, закликаючи Брюссель взяти під контроль закриття лазівок у санкціях.

Джерело: "Європейська правда", матеріал Politico

Деталі: У листі, надісланому до столиць у середу, з яким ознайомилося видання, Європейська комісія попередила країни про необхідність "негайних, узгоджених і рішучих дій з боку всіх нас".

Реклама:

Оскільки терпіння щодо порушників вичерпується, віцепрезидент Єврокомісії з питань фінансів Майред Макгіннес і віцепрезидент Єврокомісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, які підписали лист, заявили, що незабаром вони поділяться "детальною інформацією" про те, де компанії ухиляються від виконання санкцій. Вони заявили, що до середини квітня проведуть зустрічі зі столицями, щоб оцінити вжиті заходи.

Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їх виконання під контролем Єврокомісії.

Санкційні товари з ЄС потрапляють до Росії спочатку через країни, що не є членами Євросоюзу, а потім реекспортуються до Росії, а також через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами спільноти для виробництва цих товарів, йдеться в листі.

ВІДЕО ДНЯ

Зазвичай це предмети і технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях і потрапити на поле бою.

Комісія вивчає можливість створення органу ЄС з контролю за дотриманням санкцій, фактично перебравши цю функцію від урядів.

За словами посадовця, близького до переговорів, який говорив на умовах анонімності, ця ідея набирає популярності і може бути на порядку денному президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, якщо вона буде призначена на другий термін.

У листі йдеться про те, що експорт заборонених товарів з Євросоюзу до країн, які не є членами ЄС, зріс з 3 млрд євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року. Це "надзвичайно тривожне" зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, йдеться в листі.

Лист наказує урядам "притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції Євросоюзу, де б вони не діяли", і утримати компанії від використання лазівок у санкціях.

Макгіннес також радить країнам-членам зв'язатися з компаніями, які беруть участь у виробництві санкційних товарів, щоб підштовхнути їх до більш ретельної перевірки своїх ланцюгів постачання на відповідність санкційним правилам ЄС.

Національні органи влади повинні ділитися інформацією про компанії та фізичних осіб з країн, що не входять до ЄС, які можуть бути причетні до використання лазівок у санкціях, а також "проявляти особливу пильність" щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему, йдеться в листі.

ЗМІ раніше довідались, що ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Як стверджувалось, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, щоб він був прийнятий швидко.

Очікується, що санкції будуть ухвалені до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу в понеділок, 18 грудня, завершила процес ухвалення 12-го пакета санкцій проти Росії.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: