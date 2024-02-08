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В Україні в найближчі дні − дощ і сніг, а в неділю прийде потепління

Ірина БалачукЧетвер, 8 лютого 2024, 13:47
В Україні в найближчі дні − дощ і сніг, а в неділю прийде потепління
Фото pixabay.com

9 лютого в Україні, крім півдня, дощ і мокрий сніг, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади, у північній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 9 лютого у північній та східній частинах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла, на решті території вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°, на Одещині та в Криму до плюс 16°. Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві у п’ятницю вночі 0°…-2°C, мокрий сніг, вдень 0°…+2°C, мокрий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с. 

 
Погода 9 лютого 
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

10 лютого по всій території України, крім півдня, дощі, на північному сході і сході − дощ зі снігом. У північній та східній частинах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла (на Чернігівщині та Сумщині вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу), на решті території вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°, на Одещині та в Криму до плюс 16°.

У Києві 10 лютого вночі 0°…-2°C, мокрий сніг та дощ, вдень +3°…+5°C, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. 

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Погода 10 лютого
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

11 лютого в Україні, крім півдня, очікується підвищення температури на 4-7°, переважно без опадів, лише у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями невеликі дощі.

У Києві 11 лютого вночі +5°…+3°C, помірний дощ, вдень +8°…+10°C, місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

 
Погода 11 лютого 
Скриншот з сайту meteo.gov.ua

Теми: погода
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