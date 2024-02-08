При виконанні бойового завдання загинув досвідчений льотчик Риков

7 лютого, виконуючи бойове завдання, загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Владислав Риков, який мав за плечима 385 бойових вильотів.

Джерело: 299 бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова з посиланням на побратима Рикова Ростислава Лазаренка

Пряма мова Лазаренка: "Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник – Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів.

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Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих".

Деталі: Лазаренко зазначив, що Влада Рикова мало хто знав, але його історію він ще розповість.

"Про таких людей потрібно знати і памʼятати – він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!", – наголосив побратим Рикова.