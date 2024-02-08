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Кібератака ГУР: у росіян стався масштабний збій програми керування дронами

"Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 15:54
Кібератака ГУР: у росіян стався масштабний збій програми керування дронами
скриншот ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України заявило про успішну атаку на програму керування російськими дронами. 

Джерело: ГУР

Дослівно: "Кіберфахівці ГУР МО України здійснили  чергову успішну операцію  проти російських окупантів ― станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій"

Деталі: За даними ГУР, через кібератаки ворожі сервери перестали працювати. 

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Усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє окупантам у доступі. Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема через перехід у ручний режим управління, зазначають у розвідці. 

 
 

Теми: ГУР
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