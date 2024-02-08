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Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією до середини квітня

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 16:03
Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією до середини квітня
Фото: Getty Images

Уряд Фінляндії ухвалив рішення про те, що пункти перетину сухопутного кордону між Фінляндією і Росією залишаться закритими до 14 квітня 2024 року через "гібридну операцію" РФ щодо мігрантів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Пряма мова очільниці МВС Фінляндії Марі Рантанен: "Отримана інформація підтверджує оцінку того, що Росія продовжує свою гібридну операцію. Є підстави вважати, що це довгострокова ситуація. У районі російського кордону перебувають щонайменше сотні, а можливо, і тисячі мігрантів, які очікують на можливість продовжити свій шлях до Фінляндії".

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Деталі: Ухвалене рішення продовжує термін повного закриття східного кордону країни на два місяці. У МВС країни пояснили, що в ситуації, що склалася, подальше закриття кордону необхідне і пропорційне. 

Міністерство вважає, що йдеться про серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку, спричинену явищем інструменталізованої імміграції.

З огляду на інформацію від різних посадовців, мігранти, найімовірніше, продовжать прибувати з РФ, якщо на східному кордоні буде відкрито пункти перетину, відзначили в МВС.

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За оцінками МВС, якби не було обмежень, то кількість мігрантів, які прибувають через східний кордон, варіювалася б від 10 до 20 тисяч прохачів притулку на рік.

У Гельсінкі наголосили, що російська сторона досі стримано реагувала на пропозиції прикордонних служб про переговори та пропозиції щодо регулювання ситуації. 

Що було раніше:

  • На вихідних прем’єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон Фінляндії з Росією залишатиметься закритим, оскільки безпека кордонів країни – на першому місці.
  • Уперше фінсько-російський кордон закрили в листопаді 2023 року.
  • У січні пересіченою місцевістю кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей, які згодом попросили притулку у Фінляндії.
  • Жоден з мігрантів-шукачів притулку, які потрапили у Фінляндію через кордон з Росією, поки не отримав позитивного рішення.

Теми: ФінляндіяРосіякордон
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