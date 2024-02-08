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Європарламент прийняв резолюцію проти дезінформації РФ та спроб підірвати демократію

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 16:36
Європарламент прийняв резолюцію проти дезінформації РФ та спроб підірвати демократію
Фото: Getty images

Депутати Європарламенту більшістю голосів у четвер ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії за допомогою різних форм втручання і дезінформації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту

Деталі: У резолюції, ухваленій 433 голосами "за", 56 "проти" і 18 "утрималися", парламент висловив своє "повне обурення і серйозну стурбованість" постійними зусиллями Росії, спрямованими на підрив європейської демократії за допомогою різних форм втручання і дезінформації.

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У зв'язку з тим, що Кремль намагається посіяти розбіжності між європейськими громадянами, в тексті підкреслено, що Москва вербує деяких депутатів Європарламенту як "агентів впливу" і створила залежні відносини з деякими європейськими політичними партіями, в тому числі за допомогою фінансування.

Європарламентарі стверджують, що завербовані росіянами політики діють як підсилювачі російської пропаганди і служать інтересам Росії.

Висловлюючи глибоке занепокоєння нещодавніми повідомленнями ЗМІ про те, що латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок нібито діяла як інформаторка ФСБ, резолюція підкреслює, що як Європейський парламент, так і латвійська влада повинні ретельно розслідувати це питання, визначити відповідні санкції та кримінальне провадження.

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Водночас резолюція вказує на інші випадки свідомого служіння депутатів Європарламенту інтересам Росії, в тому числі за допомогою фейкових місій зі спостереження за виборами на окупованих Росією територіях.

Депутати Європарламенту обурені тим, що Росія, часто порушуючи законодавство країн-членів ЄС, знайшла способи надавати значне фінансування політичним партіям, політикам, посадовцям і рухам у кількох демократичних країнах з метою втручання і отримання важелів впливу на їхні демократичні процеси. 

Ці зусилля РФ охоплюють надання банківських кредитів, купівлю та комерційні угоди, а також сприяння фінансовій діяльності. 

У тексті також наведені приклади нещодавніх спроб російського втручання в різних країнах, включаючи надання наративів ультраправим політичним партіям та діячам у Німеччині та Франції з метою підриву громадської підтримки України, а також у Словаччині. 

Євродепутати також занепокоєні широким розповсюдженням дезінформації та незаконного контенту на соціальній медіаплатформі X, раніше відомій як Twitter.

З огляду на підтримку Москвою сепаратистських рухів у Європі, депутати Європарламенту вкрай стурбовані ймовірними зв'язками між каталонськими сепаратистами, включаючи представників регіонального уряду Каталонії, а також колишнього регіонального лідера і нинішнього депутата Європарламенту Карлеса Пучдемона, з одного боку, і російською адміністрацією, з іншого боку. 

Парламент хоче, щоб справи, пов'язані з контактами між каталонськими євродепутатами та російськими представниками, були передані до Консультативного комітету Європарламенту з питань поведінки членів Європарламенту для подальшого вивчення.

Парламент також закликає відповідні судові органи провести ефективне розслідування зв'язків депутатів Європарламенту, ймовірно пов'язаних з Кремлем.

Теми: ЄСРосіядезінформація
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