Росіяни вдарили по селу Ромашкове на Херсонщині: поранили місцевого мешканця

Російські загарбники нанесли удар по селу Ромашкове Херсонської області, через що поранення отримав 58-річний місцевий мешканець.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Дослівно: "Через російський обстріл села Ромашкове постраждав місцевий житель. 58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку".

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Деталі: Повідомляється, що постраждалого з вибуховою травмою та пораненням скроні доставили до лікарні. Йому надається медична допомога.