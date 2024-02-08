Росіяни вдарили по селу Ромашкове на Херсонщині: поранили місцевого мешканця
Четвер, 8 лютого 2024, 17:29
Російські загарбники нанесли удар по селу Ромашкове Херсонської області, через що поранення отримав 58-річний місцевий мешканець.
Джерело: пресслужба Херсонської ОВА
Дослівно: "Через російський обстріл села Ромашкове постраждав місцевий житель. 58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку".
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Деталі: Повідомляється, що постраждалого з вибуховою травмою та пораненням скроні доставили до лікарні. Йому надається медична допомога.