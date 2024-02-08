Ввечері очікується указ про відставку Залужного – джерела
Четвер, 8 лютого 2024, 18:21
В Офісі президента готують указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Джерело: співрозмовники "Української правди"
Деталі: На 18:30 має відбутися зустріч глави держави з журналістами. За словами співрозмовників УП, указ про звільнення має з’явитися ввечері після цього.
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За даними УП, зустріч президента та главкома, про яку обидвоє сповістили в соцмережах, відбулася в Офісі президента о 17:00.
За словами джерел, Залужний повідомив про свою відставку оточенню.
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