Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ввечері очікується указ про відставку Залужного – джерела

Севгіль Мусаєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 8 лютого 2024, 18:21
Ввечері очікується указ про відставку Залужного – джерела
фото Офісу президента

В Офісі президента готують указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Джерело: співрозмовники "Української правди"

Деталі: На 18:30 має відбутися зустріч глави держави з журналістами. За словами співрозмовників УП, указ про звільнення має з’явитися ввечері після цього.

Реклама:

За даними УП, зустріч президента та главкома, про яку обидвоє сповістили в соцмережах, відбулася в Офісі президента о 17:00.

За словами джерел, Залужний повідомив про свою відставку оточенню.

Читайте також: Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗалужнийЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Залужний
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ
Головним претендентом на заміну Залужному є Сирський – джерела
Умєров: Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ
Останні новини
03:58
Росіяни вдарили по 4 громадах Сумщини, скидали міни і ВОГ
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
Усі новини...
Реклама: