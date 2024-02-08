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Умєров: Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 лютого 2024, 18:28
Умєров: Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ
Рустем Умєров, Валерій Залужний, фото: facebook

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про рішення щодо необхідності зміни керівництва Збройних Сил України.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу (Залужному) за всі досягнення та перемоги".

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Деталі: За словами міністра оборони, Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними силами України під час війни з Росією.

Він зазначив, що ЗСУ разом з усім народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили державність і продовжують щодня захищати нашу незалежність.

"Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії", - підкреслив Умєров.

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Теми: ЗалужнийУмєров Рустем
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