Умєров: Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про рішення щодо необхідності зміни керівництва Збройних Сил України.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу (Залужному) за всі досягнення та перемоги".

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Деталі: За словами міністра оборони, Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними силами України під час війни з Росією.

Він зазначив, що ЗСУ разом з усім народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили державність і продовжують щодня захищати нашу незалежність.

"Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії", - підкреслив Умєров.