Бельгійський ексгенерал розкритикував стан оборонного виробництва в Європі

Генерал збройних сил Бельгії у відставці Марк Тайс розкритикував стан оборонного виробництва в Європі, стверджуючи, що для нарощування потужностей для потреб європейських країн та допомоги Україні знадобляться роки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Тайса в інтерв’ю Politico

Деталі: Ексгенерал Бельгії, який раніше був заступником міністра оборони, стверджує, що плачевний стан оборонного виробництва в Європі – "це не жарт, ми по вуха в лайні".

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"Особливо в Бельгії, але ми не єдині", – додав він.

За словами Тайса, на початку повномасштабної війни Росії проти України військові командири європейських країн попереджали, що знадобиться "від п'яти до семи років", щоб промисловість ЄС досягла потенціалу, необхідного для надійного стримування.

Він, серед іншого, звернув увагу на проблему з виробництвом боєприпасів у Європі, назвавши його "симптомом культурної проблеми". Натомість Росія, вважає Тайс, виявилася швидшою у нарощуванні виробництва снарядів і озброєнь.

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"Багато бажаного видається за дійсне... Люди недооцінюють час, необхідний для реалізації проєктів. Промислова структура Європи недостатньо сильна, щоб підтримати Україну", – підсумував ексгенерал Бельгії.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель раніше висловив сподівання, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна і Європа спільними зусиллями можуть вирівняти "артилерійський баланс" з Росією, і необхідна для цього робота ведеться.