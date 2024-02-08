Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

Верхня палата американського Конгресу – Сенат – 8 лютого ухвалила процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За розгляд за скороченою процедурою пакета, який передбачає загалом 95 мільярдів доларів допомоги для ключових союзників США, проголосували необхідні 60 сенаторів.

Реклама:

Законопроєкт передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Після процедурного голосування законопроєкт ще має бути схвалений по суті також голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів. Імовірно, це голосування станеться вже наприкінці лютого, позаяк сенатори з наступного тижня йдуть на двотижневу перерву.

Документ винесли на процедурне голосування після того, як напередодні в Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Військова допомога Україні з боку США перебуває на паузі з початку року, оскільки республіканці в Конгресі спершу наполягали на її ухваленні лише разом із більш жорсткими заходами для протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою.

Президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт із заходами щодо кордону, заявляв, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.