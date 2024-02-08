З російського полону повернули 100 українців: більшість – захисники Маріуполя

В результаті чергового обміну Україна повернула з російського полону 100 своїх громадян.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram

Пряма мова: "Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

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Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат!".

фото з тГ Зеленського

фото координаційного штабу

Деталі: У Координаційному штабі зазначають, що це – 51-й за ліком обмін з початку повномасштабного вторгнення Росї в Україну..

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

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Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

Дослівно: "Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць.

Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну".

фото з тГ Зеленського

Оновлено: Володимир Зеленський опублікував реакцію на обмін військовополоненими. Він подякував усім, хто залучений до обмінів.

Пряма мова Зеленського: "Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни. Андрію Єрмаку та команді Офісу. Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з питань військовополонених. Усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Дмитро Лубінець та команда омбудсмена. Ігор Клименко та команда МВС. Василь Малюк та команда СБУ".