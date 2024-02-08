В Пермському краї РФ стався вибух на газопроводі, є постраждалі

В населеному пункті Куєда Пермського краю РФ стався вибух на газопроводі, повідомляють що вогонь перекинувся на житлові будинки, є постраждалі.

Джерело: пропагандистські ЗМІ ТАСС та РИА новости, телеграм-канали Baza та Mash

Деталі: За даними ЗМІ, шестеро людей, серед яких дві дитини, постраждали від пожежі. Телеграм-канали пишуть, що було чутни вибух на газопроводі.

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З газопроводу б'є "смолоскип", вогонь перекинувся на навколишні житлові будинки. Місцева залізниця залучила пожежний потяг для гасіння.