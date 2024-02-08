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Парламент Грузії схвалив нового прем’єра, в уряді змінили голову Міноборони

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 21:30
Парламент Грузії схвалив нового прем’єра, в уряді змінили голову Міноборони
ІРАКЛІЙ КОБАХІДЗЕ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Парламент Грузії 8 лютого очікувано виніс вотум довіри новому уряду на чолі з новим прем’єр-міністром, колишнім головою партії влади "Грузинська мрія" Іраклієм Кобахідзе, та схвалив його програму "Для будівництва європейської держави".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Детали: За призначення Кобахідзе прем’єром і затвердження його уряду проголосували 84 депутати, проти – десять. У новому складі уряду Грузії тільки одна зміна: на посаді міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе змінив віце-спікер парламенту Іраклій Чиковані.

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Сьогоднішнє засідання грузинського парламенту тривало майже 11 годин і супроводжувалося дебатами, які час від часу переростали у сварки членів парламентської більшості, яку представляє "Грузинська мрія", та опозиції.

Критика з боку опозиції стосувалась реформ, необхідних для подолання економічних викликів, вступу Грузії до ЄС, питань деокупації країни, подолання бідності, відтоку населення та багатьох інших болючих тем.

Тепер постанову парламенту про затвердження кандидатури Кобахідзе на посаду глави уряду ще має підписати президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Минулого тижня керівна партія "Грузинська мрія" офіційно представила кандидатуру Іраклія Кобахідзе, який дотепер очолював партію, на посаду прем'єр-міністра. Натомість експрем'єра Іраклія Гарібашвілі обрали головою "Грузинської мрії". 

Раніше у "Грузинській мрії" висловили сподівання на майбутніх парламентських виборах отримати конституційну більшість, а також на відсутність опозиції у парламенті.

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Теми: Грузія
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