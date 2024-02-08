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Абсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Тетяна ОлійникЧетвер, 8 лютого 2024, 22:21
Абсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини
Скриншот з відео ДПСУ

Прикордонники зупинили неподалік угорського кордону два мікроавтобуси, водії яких намагалися перевезти 38 чоловіків. 

Джерело: ДПСУ 

Дослівно: "Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили 38 чоловіків — це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.

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В її складі – чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримавши від своїх клієнтів від $4500 до $8500".

Деталі: Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

ВІДЕО ДНЯ

Триває перевірка та встановлення деталей організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Теми: УгорщинаухилянтиПрикордонна служба
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