Абсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини
Прикордонники зупинили неподалік угорського кордону два мікроавтобуси, водії яких намагалися перевезти 38 чоловіків.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили 38 чоловіків — це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення.
В її складі – чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримавши від своїх клієнтів від $4500 до $8500".
Деталі: Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.
Триває перевірка та встановлення деталей організації незаконного переправлення осіб через кордон.