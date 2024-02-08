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США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 8 лютого оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн "Групи семи".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Одне рішення OFAC забороняє імпорт непромислових діамантів, видобутих у Росії, незалежно від того, чи були вони оброблені в третій країні. Рішення почне діяти з 1 березня для певних категорій діамантів, а з 1 вересня буде поширене й на додаткові категорії.

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Своїм другим рішенням Мінфін США забороняє імпорт ювелірних виробів із діамантами та несортованих діамантів, що походять із Росії або ввозяться з Росії, з 1 березня 2024 року.

"Ці заборони спрямовані на виконання зобов'язань G7 від грудня 2023 року щодо введення поетапних обмежень на імпорт діамантів, видобутих у Росії", – додали у відомстві й пообіцяли опублікувати додаткові інструкції щодо цих рішень.

Перші обмеження на російські діаманти запровадив у грудні 2023 року президент США Джо Байден своїм указом.

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Нагадаємо, держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

До 1 вересня 2024-го країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

Теми: санкціїРосіяСША
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