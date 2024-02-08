Росіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
Четвер, 8 лютого 2024, 23:58
Російські війська увечері 8 лютого запустили ударні БпЛА на Харківщину та Миколаївщину.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Про кілька груп "Шахедів" повідомляють на Харківщині у напрямку Чугуєва зі сходу. На Миколаївщині також повідомили про загрозу.
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00:09: "Шахеди" на Харківщині рухаються західним курсом!
"Шахеди" на півдні Миколаївщини та Херсонщини прямують на північний схід!"
00:21: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході!
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Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!"
Оновлено: О 1:11 ПС повідомили про відбій загрози ударних БпЛА для півдня.
Згодом було також повідомлено про відбій загрози ударних БпЛА для північно-східних областей.