Росіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"

Російські війська увечері 8 лютого запустили ударні БпЛА на Харківщину та Миколаївщину.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Про кілька груп "Шахедів" повідомляють на Харківщині у напрямку Чугуєва зі сходу. На Миколаївщині також повідомили про загрозу.

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00:09: "Шахеди" на Харківщині рухаються західним курсом!

"Шахеди" на півдні Миколаївщини та Херсонщини прямують на північний схід!"

00:21: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході!

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Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!"

Оновлено: О 1:11 ПС повідомили про відбій загрози ударних БпЛА для півдня.

Згодом було також повідомлено про відбій загрози ударних БпЛА для північно-східних областей.