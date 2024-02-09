У Росії горів нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника
П'ятниця, 9 лютого 2024, 04:16
У Сєвєрському районі Краснодарського краю РФ горів Ільський нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника.
Джерело: Телегарм-канал Astra із посиланням на місцевих жителів і оперштаб регіону
Деталі: За інформацією оперштабу Сєвєрського району, в районі 2 години ночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського НПЗ.
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До 3 години ночі відкрите горіння нібито було ліквідовано службами заводу.
Оновлено: Пізніше Телеграм-канал SHOT повідомив, що пожежа трапилася через атаку безпілотника
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