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У Росії горів нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 лютого 2024, 04:16
У Росії горів нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника
ілюстративне фото пожежі, мнс росії

У Сєвєрському районі Краснодарського краю РФ горів Ільський нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника.

Джерело: Телегарм-канал Astra із посиланням на місцевих жителів і оперштаб регіону

Деталі: За інформацією оперштабу Сєвєрського району, в районі 2 години ночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського НПЗ.

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До 3 години ночі відкрите горіння нібито було ліквідовано службами заводу.

Оновлено: Пізніше Телеграм-канал SHOT повідомив, що пожежа трапилася через атаку безпілотника

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Теми: Росіяпожежа
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