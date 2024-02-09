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Глава Пентагона очолить засідання "Рамштайн-19"

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 лютого 2024, 06:12
Глава Пентагона очолить засідання Рамштайн-19
Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", заплановане на 14 лютого у Брюсселі.

Джерело: речник Пентагону Патрік Райдер, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб 14 лютого особисто провести засідання Контактної групи з оборони України.

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Це буде 19-те засідання з того часу, як Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року".

Деталі: Райдер зазначив, що представники Міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн для обговорення війни та підтримки України з боку міжнародного співтовариства.

Пряма мова: "Знаходячись у Брюсселі, Остін також візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі НАТО".

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Теми: РамштайнСШАвійна
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