Окупанти атакували Харківщину "Шахедами": палали будинки, готель, ресторан і авто − ОВА

Уночі 9 лютого російські війська атакувала "Шахедами" Харківську область − у Зміївській громаді горіла цивільна інфраструктура, одна людина постраждала.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілях".

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Фото з Telegram Олега Синєгубова

Деталі: Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу йому надали на місці.

За словами Синєгубова, у результаті інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

Росіяни вдарили "Шахедами" по Харківщині, у Зміївській громаді пошкоджені приватні будинки, відпочинковий комплекс, горіли готель, ресторан та автомобілі. Відео з Telegram голови ОВА Олега Синєгубова pic.twitter.com/pZEQfCIRTz ВІДЕО ДНЯ February 9, 2024

"Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!", − наголосив голова ОВА.