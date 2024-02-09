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Окупанти атакували Харківщину "Шахедами": палали будинки, готель, ресторан і авто − ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 9 лютого 2024, 07:51
Окупанти атакували Харківщину Шахедами: палали будинки, готель, ресторан і авто − ОВА
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА 

Уночі 9 лютого російські війська атакувала "Шахедами" Харківську область − у Зміївській громаді горіла цивільна інфраструктура, одна людина постраждала.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілях". 

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Фото з Telegram Олега Синєгубова 

Деталі: Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу йому надали на місці.

За словами Синєгубова, у результаті інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

"Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!", − наголосив голова ОВА.

Теми: Харківська областьбезпілотникипожежа
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