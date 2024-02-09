Окупанти атакували Харківщину "Шахедами": палали будинки, готель, ресторан і авто − ОВА
Уночі 9 лютого російські війська атакувала "Шахедами" Харківську область − у Зміївській громаді горіла цивільна інфраструктура, одна людина постраждала.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілях".
Деталі: Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу йому надали на місці.
За словами Синєгубова, у результаті інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.
Росіяни вдарили "Шахедами" по Харківщині, у Зміївській громаді пошкоджені приватні будинки, відпочинковий комплекс, горіли готель, ресторан та автомобілі. Відео з Telegram голови ОВА Олега Синєгубова pic.twitter.com/pZEQfCIRTz— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 9, 2024ВІДЕО ДНЯ
"Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура!", − наголосив голова ОВА.